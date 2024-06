Delegazione Ue nel Nord Sinai sollecita apertura valico Rafah

IL CAIRO, 06 GIU - Una delegazione dell'Unione Europea ha ispezionato questa mattina il lato egiziano del valico di Rafah, apprezzando gli sforzi egiziani per le strutture messe a disposizione e l'impegno profuso per la popolazione palestinese fin dall'inizio del conflitto a Gaza, auspicando che la parte israeliana faccia quanto in suo potere per far arrivare i camion di aiuti nella Striscia e consentire l'uscita dei feriti. Lo ha riferito il governatore del Nord Sinai Mohamed Abdel Fadil Shousha che ha poi ricevuto la delegazione, guidata dal direttore della regione Medio Oriente, Sud-Ovest e Asia Centrale, Andreas Paco Nestantino. La delegazione ha ispezionato i camion nella zona logistica, ha visitato i magazzini della Mezzaluna Rossa nella città di Al-Arish e ha visitato l'ospedale generale di Al-Arish. Il governatore ha sottolineato che un terzo degli aiuti forniti alla Striscia di Gaza proviene dallo Stato egiziano, per via aerea, marittima o terrestre.