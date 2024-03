Delegazione di ambasciatori in visita in Albania e Montenegro

VIENNA, 21 MAR - L'ambasciatore Stefano Baldi, rappresentante permanente d'Italia presso l'Osce a Vienna, insieme ai colleghi di Francia Fatène Benhabyles-Foeth, Germania Susanne Schütz, Regno Unito Neil Holland e alla Vice Capo Missione degli Stati Uniti d'America Katherine Brucker, ha visitato l'Albania e il Montenegro il 18-20 marzo, nell'ambito di un tour regionale nei Balcani occidentali. In Albania, gli ambasciatori hanno incontrato il presidente della Repubblica Bajram Begaj, il Ministro per l'Europa e gli Affari Esteri Igli Hasani e la Presidente del Parlamento Lindita Nikolla. In Montenegro, hanno incontrato il Presidente Jakov Milatovic, il Primo Ministro Milojko Spajic e il Ministro degli Affari Esteri Filip Ivanovic. Gli incontri hanno consentito di discutere i recenti sviluppi politici a livello nazionale e regionale, con particolare attenzione al sostegno dell'Osce al programma di riforme dei due Paesi, anche in relazione al percorso di adesione all'Unione Europea. Gli interlocutori hanno inoltre condiviso le preoccupazioni per la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e le sue ampie conseguenze per la sicurezza e la prosperità in Europa e nei Balcani occidentali in particolare. A Tirana, gli ambasciatori hanno elogiato il forte e convinto sostegno dell'Albania all'Ucraina all'Osce e in altri consessi internazionali, come evidenziato anche durante il recente vertice Ucraina-Europa sud-orientale tenutosi in Albania lo scorso febbraio. In materia di riforma elettorale, hanno elogiato l'impegno delle autorità albanesi a seguire le raccomandazioni dell'Osce/Odihr e sottolineato l'importanza di finalizzare tali riforme, anche con il sostegno della presenza Osce in Albania, prima delle elezioni parlamentari del prossimo anno. Gli ambasciatori hanno visitato la presenza Osce in Albania e la missione Osce in Montenegro per un approfondimento delle numerose e importanti attività e progetti promosse dall'Osce nei due Paesi. In Albania, hanno incontrato il Gruppo Consultivo Giovanile (YAG) della presenza Osce, composto da giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che sostiene la missione nell'integrazione di una prospettiva giovanile in tutte le attività programmatiche e di pianificazione, e nelle azioni di sensibilizzazione e promozione dei valori Osce nel Paese.