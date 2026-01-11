Giornale di Brescia
Delcy Rodriguez, 'In Venezuela c'è un governo, quello di Maduro'

ROMA, 11 GEN - La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha affermato sabato che nel suo Paese "il popolo governa" e "c'è un governo, il governo del presidente Nicolás Maduro", catturato una settimana fa insieme alla moglie, la deputata Cilia Flores, dalle forze statunitensi durante una serie di attacchi, secondo quanto riporta l'agenzia Efe. "Chi governa il Venezuela? Il potere del popolo e il suo governo costituzionale, quindi non ci sono dubbi, non ci sono incertezze, no, no, no, no, il popolo venezuelano governa qui e c'è un governo, il governo del presidente Nicolás Maduro, e io ho la responsabilità di guidare il paese mentre è tenuto prigioniero", ha affermato. In un evento trasmesso dal canale statale Venezolana de Televisión ha dichiarato: "Continueranno a condannare l'aggressione criminale" di sabato 3 gennaio, che, ha detto, passerà alla storia come "una grande macchia nelle relazioni" tra il suo Paese e gli Stati Uniti. Rodríguez ha aggiunto che "non si riposerà un minuto", "finché non avremo di nuovo Maduro e Flores", detenuti a New York, accusati di traffico di droga e corruzione.

