Delcy Rodriguez chiede all'opposizione venezuelana di trovare un accordo

ROMA, 24 GEN - La presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez ha chiesto di avviare discussioni con l'opposizione per raggiungere "accordi" di pace, tre settimane dopo la destituzione da parte degli Stati Uniti dell'ex presidente Nicolas Maduro. "Non possono esserci differenze politiche o di parte quando si tratta della pace in Venezuela", ha affermato Rodriguez alla televisione di Stato, parlando dallo Stato costiero di La Guaira. "Nonostante le nostre differenze, dobbiamo dialogare con rispetto. Nonostante le nostre differenze, dobbiamo unirci e raggiungere accordi", ha aggiunto.

