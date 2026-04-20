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Del Deo, 'certo di poter dimostrare la mia estraneità'

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ROMA, 20 APR - Giuseppe Del Deo, indagato nell'inchiesta della procura di Roma sui dossieraggi, comunica "di essersi autosospeso, con effetto immediato, dalla carica di Presidente esecutivo di Cerved Group S.p.A. La decisione è stata assunta per preservare la reputazione della Società, ancorché i fatti di cui al decreto di perquisizione non abbiano alcuna relazione con Cerved Group o suoi esponenti". Del Deo si dice "certo di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti nel più breve tempo possibile".

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