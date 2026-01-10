Giornale di Brescia
Decreto Trump per proteggere proventi vendita del petrolio venezuelano

ROMA, 10 GEN - Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per proteggere i proventi americani derivanti dalla vendita di petrolio venezuelano. Nel provvedimento di emergenza si sottolinea che lo sfruttamento delle vaste riserve del Venezuela era un obiettivo chiave degli Stati Uniti dopo la destituzione di Nicolas Maduro e serve "per promuovere gli obiettivi di politica estera americana", ha affermato la Casa Bianca in una nota.

