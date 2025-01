Decreto Piantedosi, codice di condotta in bar e locali

ROMA, 25 GEN - Bar, locali, discoteche dovranno individuare un "responsabile della sicurezza" che sarà un punto di contatto con le forze di polizia; installare, a carico loro, sistemi di videosorveglianza; garantire un'adeguata illuminazione dell'area; definire le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze, mediante l'adozione del "Codice di condotta" dell'avventore da affiggere nel locale che dovrà contenere una serie di misure tese a qualificare "l'avventore modello". Lo prevedono le "Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici", contenute in un decreto del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.