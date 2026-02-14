Declassata allerta meteo in Sardegna ma criticità estesa a domenica 15

CAGLIARI, 14 FEB - Scende da arancione a giallo il livello di criticità per allerta maltempo in Sardegna. Sino alla mezzanotte di sabato 14, quasi tutta l'Isola, tranne la Gallura nella parte costiera, sarà interessata da un'allerta ordinaria per rischio idrogeologico; sino alle 9 di domenica 15 febbraio si protrarrà invece l'allerta, sempre ordinaria, per rischio idraulico. Rispetto alle previsioni che avevano portato la protezione civile regionale a diramare un avviso di moderata criticità, l'allerta per rischio idrogeologico e idraulico si è attenuato. Resta confermato invece sino alle 21 di domenica 15, l'allerta per condizioni meteo avverse per vento e mareggiate, con l'invito a tutti i cittadini limitare al massimo gli spostamenti. Particolare attenzione viene raccomandata nelle zone alberate, anche lungo le strade, e nelle aree costiere più esposte al vento e dove si prevedono mareggiate. In via precauzionale ed a ulteriore tutela della sicurezza e della salute pubblica, la protezione civile del comune di Cagliari ha individuato le strade del territorio della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare.