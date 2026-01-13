Giornale di Brescia
Deciso aumento delle temperature con molte nubi al Centro-Nord e sole al Sud

AA

ROMA, 13 GEN - Un deciso aumento delle temperature con molte nubi al Centro-Nord e sole al Sud. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it che l'arrivo nelle prossime ore di un anticiclone subtropicale. "Sono previsti - sottolinea - al Nord 5°-10°, Centro 7°-15°, Sud 9°-18°. Oltre all'aumento termico avremo anche un aumento della nuvolosità che risulterà compatta al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Infine deboli ed isolate piogge. interesseranno Liguria, Alta Toscana e Lombardia". Il vento, che ha soffiato impetuoso soprattutto al Sud, tenderà ad attenuarsi e favorirà la formazione di qualche banco di nebbia nei fondovalle. Nel dettaglio: - Martedì 13. Al Nord: molto nuvoloso, piovaschi sulla Liguria. Al Centro: molte nubi, piovaschi in Alta Toscana. Al Sud: nuvoloso in Campania, bello altrove. - Mercoledì 14. Al Nord: molto nuvoloso o coperto, pioviggine in Liguria. Al Centro: molte nubi sulle tirreniche, piovaschi in Alta Toscana. Al Sud: più nuvoloso in Campania, sole altrove. - Giovedì 15. Al Nord: cielo coperto, pioviggine al Nordovest. Al Centro: molte nubi sulle tirreniche con piovaschi in Toscana. Al Sud: nuvoloso. Tendenza: perturbazione al Centro-Nord nel fine settimana.

Argomenti
ROMA

