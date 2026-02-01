Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Decine di migliaia in piazza a Praga a sostegno del presidente

AA

PRAGA, 01 FEB - In Piazza della Città Vecchia e in Piazza Venceslao nel centro di Praga si sono svolte oggi massicce manifestazioni organizzate dall'associazione civica 'Un milione di momenti per la democrazia' a sostegno del presidente della Repubblica Ceca, il filo ucraino Petr Pavel, nel suo scontro con il governo nazionalista del miliardario Andrej Babis. Nel corso della protesta sono state lanciati slogan anche contro il ministro degli Esteri Petr Macinka accusato di voler controllare i mass media pubblici per conto del governo. La coalizione tra populisti (Ano), Automobilisti euroscettici e nazionalisti di Libertà e democrazia diretta (Spd) si é insediata lo scorso dicembre.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PRAGA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario