Decine di migliaia in piazza a Praga a sostegno del presidente

PRAGA, 01 FEB - In Piazza della Città Vecchia e in Piazza Venceslao nel centro di Praga si sono svolte oggi massicce manifestazioni organizzate dall'associazione civica 'Un milione di momenti per la democrazia' a sostegno del presidente della Repubblica Ceca, il filo ucraino Petr Pavel, nel suo scontro con il governo nazionalista del miliardario Andrej Babis. Nel corso della protesta sono state lanciati slogan anche contro il ministro degli Esteri Petr Macinka accusato di voler controllare i mass media pubblici per conto del governo. La coalizione tra populisti (Ano), Automobilisti euroscettici e nazionalisti di Libertà e democrazia diretta (Spd) si é insediata lo scorso dicembre.