Decaro 'Sarò il presidente di tutti ma non per tutti, dovrò dire dei no'

BARI, 07 GEN - "Sarò il presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato, ma non sarò il presidente per tutti, perché credo che questa regione meriti il coraggio di saper dire anche no. Alcuni no saranno difficili, impopolari, ne sono consapevole, ma chi governa pensando solo al consenso del giorno dopo, rinuncia al futuro e io non voglio rinunciare al futuro della mia terra e della mia comunità". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, nel breve discorso fatto dopo la proclamazione in Corte d'Appello a Bari. "Sarò il presidente dei pugliesi prima che della Puglia, - ha aggiunto - perché cercherò di mettere sempre al primo posto le persone". "È trascorso più di un mese da quel consenso straordinario che mi ha portato a diventare presidente di questa regione - ha detto ancora Decaro - una grande fiducia, una grande aspettativa, una grande responsabilità. Da oggi per me si riparte da zero, perché quel consenso, quella fiducia, quelle strette di mano, quegli abbracci, lo straordinario affetto che ho riscontrato in tutti i luoghi durate la campagna elettorale li dovrò riconquistare, meritarli di nuovo, giorno dopo giorno, lavorando con tutto l'impegno, la dedizione e la passione di cui sono capace".