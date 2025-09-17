Decaro incontra sindacati, 'puntare su formazione lavoratori'

Giornale di Brescia
Antonio Decaro, presidente della commissione Ambiente del parlamento europeo , durante le interviste, in occasione dell'inaugurazione della sede di Deloitte nella Fiera del Levante di Bari, 30 giugno 2025. Un'area da novemila metri quadrati, in grado di accogliere circa 1.200 postazioni di lavoro, sale smart, spazi meeting e un auditorium, coniugando innovazione, sostenibilità ambientale e benessere delle persone. E' la nuova sede di Deloitte, frutto di un investimento da 50 milioni di euro che ha permesso di ristrutturare i padiglioni e costituire un centro di ricerca e sviluppo nell'ambito di NextHub. ANSA/DONATO FASANO
BARI, 17 SET - "Nel programma per la Puglia 2030 che stiamo scrivendo vogliamo partire dalle politiche attive del lavoro che guardino alla transizione occupazionale che sta investendo il settore industriale. Si dovrà puntare ad interventi importanti sul fronte della formazione dei lavoratori e dell'attrattività del territorio per nuovi insediamenti, partendo dalla conoscenza di base delle competenze da impiegare e da valorizzare". Lo ha dichiarato l'europarlamentare e candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine dell'incontro che ha svolto oggi con i segretari regionali delle organizzazioni sindacali Gigia Bucci (Cgil), Gianni Ricci (Uil) e Antonio Castellucci (Cisl). L'incontro rientra tra le iniziative per l'elaborazione del programma "della Puglia 2030 della coalizione progressista". Decaro ha evidenziato che "i dati sull'occupazione pugliese da diverso tempo attestano una tendenza positiva dovuta anche al lavoro fatto in questi anni dalla Regione, dai sindacati, dalle imprese e dai luoghi della formazione. Ciononostante, non mancano i coni d'ombra in alcuni settori e in alcuni territori".

