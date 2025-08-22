Giornale di Brescia
Decaro, 'è giusto aprire una pagina nuova in Puglia'

Antonio Decaro, entra nella sede del PD in occasione dell assemblea dei nuovi parlamentari europei. Roma, 14 giugno 2024 ANSA/MASSIMO PERCOSSI
FASANO, 22 AGO - "Io stamattina ho dichiarato quello che credo sappiano tutti. Ho detto più volte che avrei deciso con i pugliesi, io sono pronto a candidarmi alla presidenza della Regione Puglia, lo voglio fare però in piena libertà, non credo che questa Regione abbia bisogno di un presidente di Regione a metà, ha bisogno di un presidente di Regione che possa guardare avanti e non indietro. Io faccio parte di una storia di cui sono orgoglioso, però credo sia giusto aprire una pagina nuova e dare anche risposte nuove alle domande nuove che arrivano dalla nostra comunità". Lo ha detto l'europarlamentare del Pd, Antonio Decaro, a margine della presentazione del suo libro Vicino, stasera a Fasano (Brindisi), rispondendo ad una domanda dei giornalisti dopo il suo post di questa mattina in cui ha annunciato la disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione Puglia. Decaro ha sottolineato che dopo la pubblicazione del post non si è sentito con i vertici del Pd e al momento, ha precisato, non ci sono "scadenze" temporali per la sua scelta definitiva.

FASANO

