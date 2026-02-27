Decadenza Todde, sentenza entro 30 giorni

ROMA, 27 FEB - Si conoscerà al massimo entro un mese, ma potrebbe arrivare prima, la decisione della corte d'appello di Cagliari sul ricorso presentato dalla presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde contro l'ordinanza ingiunzione di decadenza, emanata ai primi di gennaio 2025 dal collegio di garanzia elettorale per irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali. Al termine dell'udienza durata poco più di un'ora il collegio presieduto da Emanuela Cugusi, dopo aver ascoltato gli interventi degli avvocati, si è ritirata per decidere. I legali del pool della governatrice hanno insistito sulla sentenza della Corte Costituzionale che ha di fatto "chiuso il caso". "Le due sentenze della Corte Costituzionale hanno fatto chiarezza sulla illegittimità dell'estensione del provvedimento della sentenza del tribunale, quindi dell'allargamento a contestare una fattispecie che il Collegio di Garanzia aveva espressamente escluso dalla contestazione - ha chiarito al termine l'avvocato Giuseppe Macciotta -. Quindi il tema della decadenza per mancato deposito del rendiconto è stato introdotto dal tribunale, a nostro sommesso avviso, totalmente ingiustamente. E la Corte ha ricondotto il tutto nel perimetro di correttezza. La parte dell'ordinanza che parla di decadenza è illegittima perché ha sottratto ai poteri di quell'organo, la possibilità di dichiarare la decadenza". Di diverso avviso l'avvocato e docente universitario Riccardo Fercia, revocato dal collegio di garanzia quale rappresentante nella causa ma mai sostituito con un altro legale: "La Corte Costituzionale non ha determinato alcuna ipotesi di cessazione della materia del contendere perché ha semplicemente proceduto a una riformulazione della motivazione dell'ordinanza confermandola". Fercia non fa "profezie" sulle decisioni della corte, ma "da professore universitario sono scientificamente convinto che la sentenza di primo grado vada confermata".