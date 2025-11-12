De Pascale, 'non prendersela con sindaci per sanità e sicurezza'

BOLOGNA, 12 NOV - "Quando chiudo un incontro con i cittadini sulla sanità e sul dissesto concludo sempre con un appello: prendetevela con la Regione, non con i sindaci. Con la stessa franchezza la politica nazionale deve dire che quando c'è un problema di sicurezza non se la deve prendere con il sindaco". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, aprendo la 42/a assemblea dell'Anci. De Pascale ha ricordato la sua esperienza, passata, da poco, da quella di sindaco di Ravenna a quella di presidente della Regione. "Io non credo - ha detto - che ci sia una superiorità ontologica dei sindaci e delle sindache, ma quella fascia tricolore ha storia. La nostra gratitudine - ha detto de Pascale - è perché portate la Repubblica in ogni angolo del paese".