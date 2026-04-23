De Pascale, 'il ministero ripristinerà i fondi per la Resistenza'

BOLOGNA, 23 APR - "Ho ricevuto questa mattina una telefonata positiva da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che mi ha rassicurato sui fondi destinati ai siti e agli Istituti storici della Resistenza, dopo i tagli che erano stati effettuati dal governo. Non ha lasciato dubbi, è sua ferma intenzione reintegrare le risorse per tutti". Lo annuncia il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, dopo i tagli per Sant'Anna di Stazzema, San Sabba, Marzabotto, il campo di Fossoli e Casa Cervi contenuti nel 'decreto accise'. "Sono certo - dice de Pascale - che a questo impegno seguiranno i fatti". "L'appello della Regione Emilia-Romagna - dice de Pascale - e dei nostri Istituti storici della Resistenza è stato accolto. Esprimo quindi sincero apprezzamento anche a nome dei Comuni coinvolti e dei tre Istituti che erano stati oggetto dei tagli. Ho invitato formalmente il ministro Giuli nei prossimi mesi a venire a far visita ai tre siti emiliano-romagnoli".