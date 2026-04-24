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De Pascale, 'Giuli da solo ha salvato l'onorabilità del governo'

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BOLOGNA, 24 APR - "C'è stata una scelta sbagliata di tagliare e ora c'è la scelta del ministro di recuperare a quel taglio, peraltro con fondi del suo Ministero: quindi, credo che Giuli si fa carico da solo di salvare l'onorabilità di tutto il governo e non può che essere apprezzabile". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale, a margine di un evento in Regione, tornando a commentare il dietrofront del governo sulla sforbiciata a enti e associazioni che curano la memoria della Resistenza, per finanziare il "Decreto carburanti". "Non so se il nostro appello sia stato determinante o no, ma non mi interessa nemmeno: l'importante è che si sia dato immediatamente un segnale forte che ha una valenza politica importante" ha aggiunto de Pascale, sottolineando che "ha invitato Giuli a visitare i tre luoghi simbolo della Resistenza in Regione: ci sarà un momento in cui manderà un messaggio visitando uno dei nostri tre siti", ha concluso.

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