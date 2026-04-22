De Pascale, 'E-R coprirà i tagli del Governo ai siti della Resistenza'

BOLOGNA, 22 APR - "Oggi al governo mandiamo un appello forte: chiediamo che si torni indietro sui tagli ai siti storici della Resistenza. In caso contrario, la Regione farebbe la propria parte, facendo fronte a quei tagli se fossero confermati, coprendoli integralmente". Così il presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale, parlando della sforbiciata del governo ai contributi a enti e associazioni che curano la memoria della Resistenza, per finanziare il "Decreto carburanti". "Sappiamo - ha aggiunto il presidente - che il ministro Giuli ieri avrebbe annunciato che i fondi destinati al Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema sarebbero ripristinati. Ho parlato con il presidente della Toscana Giani, che non aveva informazioni specifiche. Ma ci auguriamo che il ripristino avvenga per tutti e cinque i luoghi nazionali simbolo della Resistenza". De Pascale è intervenuto sul tema durante una conferenza stampa in Regione, alla presenza dei presidenti dei "tre luoghi simbolo" ospitati dall'Emilia-Romagna: Vasco Errani, dell'Istituto Cervi, Manuela Ghizzoni, della Fondazione Fossoli, e Valter Cardi, del Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto. Gli altri due che beneficiano dei finanziamenti sono Sant'Anna di Stazzema e la Risiera di San Sabba a Trieste.