De Pascale, c'è l'ordinanza per l'alluvione di ottobre

BOLOGNA, 22 GEN - "Oggi abbiamo dato intesa all'ordinanza di protezione civile per gli eventi di ottobre che riguardano tutta la regione, in maniera molto marcata il comune di Bologna". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, parlando a margine di un incontro col Patto per il clima e per il lavoro insieme al commissario per la ricostruzione Fabrizio Curcio. "I 20.000 euro per le imprese, i 10.000 euro per chi è stato colpito due volte e i 5.000 euro per chi è stato colpito una volta sola nell'ordinanza di protezione civile sono operativi, quindi sarà possibile fare domanda rispetto a questo indennizzo", ha spiegato de Pascale.