Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

De Nunzio (Bullismo No Grazie), genitori non controllano i telefoni per privacy

AA

TORINO, 23 APR - "I genitori ci dicono che non controllano il telefonino dei figli per non togliere loro libertà, altri ci parlano di fiducia e privacy, ma nei telefonini di dodicenni e tredicenni troviamo fidanzati virtuali che chiedono 'prove d'amore', ovvero foto in intimo o nude". Lo ha raccontato Fabio De Nunzio, presidente dell'Associazione Bullismo No Grazie, durante il convegno 'Bullismo e Cyberbullismo: educare, prevenire, proteggere', organizzato a Torino dal Csi Piemonte a Torino con l'Associazione Bullismo No Grazie.  "Abbiamo salvato tanti ragazzi, anche potenziali suicidi - ha continuato -. Sul cellulare di uno di loro, dopo averlo convinto a condividere la password, abbiamo trovato una descrizione di come voleva togliersi la vita".  "Ci sono ragazzi che ci hanno raccontato che vanno a scuola con coltelli e spray urticanti dentro gli zaini per difendersi", ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario