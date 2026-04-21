De Maria, tagli al contributo ai luoghi della Memoria della Resistenza

BOLOGNA, 21 APR - Il deputato del Pd Andrea De Maria, ex sindaco di Marzabotto, segnala tagli al contributo del ministero della Cultura ai luoghi della Memoria della Resistenza e sul tema presenta un'interrogazione parlamentare. La somma inizialmente pari a 2,5 milioni di euro scende, sostiene l'esponente Dem, a circa 1,8 milioni di euro per le iniziative "sulla memoria a Marzabotto, a Fossoli, il Museo Cervi, a Sant' Anna di Stazzema e alla Risiera di San Sabba". "Dal dicembre 2017, a seguito di una iniziativa che assunsi con altri colleghi, è istituito, presso il Ministero della Cultura un fondo per la tutela e la promozione del patrimonio morale; culturale, storico dei luoghi di Memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione. Ci si riferisce alle istituzioni che sostengono le iniziative sulla memoria a Marzabotto, a Fossoli, il Museo Cervi, a Sant' Anna di Stazzema e alla Risiera di San Sabba. Il fondo era inizialmente di due milioni e mezzo di euro, 500mila per ogni realtà. Risorse sempre scrupolosamente rendicontate e che hanno consentito interventi sui luoghi della memoria, sugli archivi, di ricerca storica, di coinvolgimento delle scuole", ricorda il parlamentare. "Il Governo in carica, dopo che nella legislatura precedente il contributo in oggetto era rimasto lo stesso, ha più volte ridotto il finanziamento, fino al taglio rilevante attuato nel decreto di marzo di quest'anno sulle disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi. Ora il contributo complessivo è di 1.819.738 euro, 363.947,60 euro per ogni ente. Un taglio che ha assunto proporzioni inaccettabili e che mette in discussione tanti progetti già avviati. Non credo sia necessario ricordare, alla vigilia del 25 aprile, il valore della Memoria", conclude.