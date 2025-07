De Luca, in Campania nulla è chiuso, farò operazione verità

NAPOLI, 25 LUG - "Per quanto mi riguarda non è chiuso niente". Lo ha detto riferendosi alle scelte sui candidati per il prossimo voto regionale, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca annunciando a breve una "operazione verità" e criticando le 'brave persone' che "fanno i preti spretati' e chi 'chiagne e fotte'. De Luca ha quindi puntato l'indice contro "gli opportunisti": non "offrirò lo scudo paravento a nessuno", ha avvertito, sollecitando quanti si lamentano a fare "un piccolo atto di coraggio". "Io voglio solo lavorare come faccio da una vita senza pensare alle bandiere di partito, combattendo a viso aperto. Quelli che non combattono pensano solo ai fatti loro". Per De Luca - che ha parlato della necessità di offrire una rosa di nomi - non si possono fare accordi, nell'ambito di una coalizione da costruire, "mortificando gli elettori". "Va bene il lavoro per costruire una coalizione, bene l'esclusione delle pregiudiziali, ma c'è un diritto-dovere di ragionare in merito alle proposte", ha proseguito, dicendo che "è ragionevole spiegare cosa si vuole fare".