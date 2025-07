De Luca, in Campania avrete brave persone, siete fottuti

NAPOLI, 23 LUG - "Non so cosa accade ora in Campania. Avrete brave persone e quindi se avrete brave persone siete fottuti". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel suo intervento dal palco all'Ospedale Pascale di Napoli, parlando ai medici delle elezioni regionali in arrivo. De Luca ha sottolineato che "quando parlano di bravi uomini in politica intendono - ha detto - chi lavora per se', per la propria carriera, non per i cittadini. Io lavoro per i cittadini e da solo ho combattuto per anni con i ministri della salute dei governi di sinistra e di destra. Ora aspettatevi il peggio ma rimanete fedeli alla vostra missione e al vostro ruolo".