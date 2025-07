De Luca, America's Cup evento segreto, Regione è fuori da sempre

SALERNO, 25 LUG - "Non saprei cosa rispondere". Con queste parole il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina, a margine della presentazione del plastico del nuovo Stadio Arechi di Salerno, ha risposto ai giornalisti in merito al fatto che la Camera ha respinto tre emendamenti al dl sport, rispettivamente del Pd, di M5s e di Avs, che prevedevano la presenza di un rappresentante della Regione Campania nel comitato organizzatore della America's Cup del 2027. "È un evento nato in segreto - ha aggiunto il governatore - promosso credo dal Governo nazionale ma in maniera assolutamente occulta. La Regione, dunque, è fuori da questa vicenda da sempre. Credo che l'America's Cup sia un'occasione straordinaria di promozione dell'economia del nostro territorio ma ho la sensazione che continuando così l'America's Cup si concluderà a Poggioreale".