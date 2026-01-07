Giornale di Brescia
Ddl stupri, Bongiorno proporrà testo con consenso riconoscibile

ROMA, 07 GEN - Modifiche al Senato al disegno di legge sulla violenza sessuale, che ha introdotto il principio del consenso delle donne senza il quale si configura il reato. La relatrice del ddl, la leghista Giulia Bongiorno, proporrà un testo che preveda il consenso riconoscibile, cioè che venga esplicitata la disponibilità ad avere un rapporto e che sia riconoscibile in qualche modo e in base al contesto. In mancanza scatta il reato. A dirlo all'ANSA è la Bongiorno, presidente della commissione Giustizia del Senato che sta esaminando il ddl. "Il testo andrà in aula il 10 febbraio e spero di trovare la condivisione degli altri gruppi", ha aggiunto. Il ddl, già approvato all'unanimità alla Camera e frutto di un accordo bipartisan su input della premier Giorgia Meloni e della leader dem Elly Schlein, è stato stoppato a novembre a Palazzo Madama, su pressioni del centrodestra, dopo una accesa polemica politica.

Argomenti
ROMA

