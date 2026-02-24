Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Dazi ridotti per l'export dal Messico verso gli Usa

AA

CITTÀ DEL MESSICO, 23 FEB - Dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato le tariffe imposte dal presidente Donald Trump, la situazione commerciale per il Messico è cambiata favorevolmente. I giudici hanno stabilito che le imposte precedenti costituivano un chiaro eccesso di potere esecutivo e, in risposta alla sentenza, il tycoon ha annunciato una nuova tassa globale del 15%. Tuttavia, gli scambi nell'ambito del trattato nordamericano Usmca, che rappresentano circa l'85% delle esportazioni messicane, continueranno a pagare una tassa pari allo zero per cento, mantenendo così il loro accesso preferenziale. Al contrario, la tassa che verrà applicata ai prodotti che non rispettano le norme di origine dell'accordo scenderà dal 25 al 15 per cento. Fonti governative del Paese latinoamericano hanno accolto la decisione con favore: "Si mantengono i nostri vantaggi competitivi", si legge in una scheda informativa diffusa dal ministero dell'economia. "I Paesi esterni al trattato — continua il testo — pagheranno un'imposta globale di almeno il quindici per cento sulla totalità delle loro esportazioni verso gli Usa, mentre il Messico conserverà senza dazi circa l'ottantacinque per cento delle vendite".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL MESSICO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario