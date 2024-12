Dato alle fiamme sulla panchina, ergastolo all'imputato

ROMA, 05 DIC - Condanna all'ergastolo per Pasquale Pezzella, 36 anni, ritenuto colpevole dell' omicidio volontario aggravato del 39enne Nicola Liguori, dato alle fiamme su una panchina, a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, mentre stava facendo una videochiamata alla fidanzata. La sentenza è stata emessa dalla Corte di Assise di Napoli. Il fatto è avvenuto il primo luglio 2022 mentre la morte di Liguori sopraggiunse in ospedale circa dieci mesi dopo. Durante l' incidente probatorio svolto in ospedale, la vittima sussurrò il nome di Pezzela che però, durante tutta la fase dibattimentale ha sempre dichiarato di essere estraneo alle contestazioni mosse nei suoi confronti dagli inquirenti.