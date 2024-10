Dati rubati, indagato ex membro del cda di Leonardo-Finmeccanica

MILANO, 28 OTT - Pierfrancesco Barletta, ex socio di minoranza di Equalize srl con il 5%, già nel cda di Leonardo-ex Finmeccanica e attualmente vice presidente della Sea, è indagato nell'indagine della Dda di Milano con al centro un network di presunti spioni. Nell'inchiesta si contesta al manager il concorso in accesso abusivo a sistema informatico in relazione a due report da lui commissionati. Inoltre è anche vittima di un episodio di dossieraggio.