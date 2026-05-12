'Danno erariale da 23 milioni', Corte dei conti cita in giudizio de Magistris

NAPOLI, 12 MAG - La Procura regionale della Corte dei conti della Campania cita in giudizio l'ex sindaco della Città metropolitana, Luigi de Magistris, per la ricapitalizzazione di Ctp (azienda del trasporto provinciale) decisa nel 2019, poi fallita nel 2022. La decisione è stata resa nota nel corso di una conferenza stampa. A giudizio andranno complessivamente otto persone, tra cui, oltre all'ex sindaco, anche il direttore generale, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti dell'epoca. La prima udienza è fissata al 10 novembre 2026. La Corte dei conti ritiene che la decisione di ricapitalizzare la società partecipata della Città metropolitana abbia procurato un danno erariale di oltre 23 milioni di euro.