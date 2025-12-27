Danni da bombardamenti e feriti nella notte nella regione di Kiev

ROMA, 27 DIC - I russi hanno attaccato diversi distretti della regione di Kiev, danneggiando edifici residenziali, cantieri edili e aziende, e causando feriti. Lo ha riferito l'Amministrazione Militare Regionale di Kiev su Telegram, secondo Ukrinform. "Il paese terrorista continua a fare guerra alla popolazione civile. Il nemico sta attaccando deliberatamente infrastrutture critiche e case", si legge nel post. Quattro persone sono rimaste ferite in un attacco russo a Kiev il 27 dicembre. Lo ha riferito ancora Ukrinform citando un post Telegram del sindaco della capitale Vitali Klitschko. "Attualmente, quattro vittime dell'attacco nemico alla capitale hanno richiesto assistenza medica. Tre di loro sono state ricoverate in ospedale. Una ha ricevuto cure ambulatoriali", ha scritto. Sempre secondo Klitschko nel distretto di Holosiivskyi sarebbe scoppiato un incendio presso una stazione di servizio. A Obolonsky i detriti sono caduti su una cooperativa di cottage estivi. Detriti sono caduti anche in un'area aperta nel distretto di Desnyanskyi. Tutti i servizi sono disponibili, ha sottolineato il sindaco di Kiev. Un residente della regione di Ivano-Frankivsk stava guidando un camion durante l'attacco e ha riportato ferite da schegge alla schiena. È stato ricoverato in un ospedale locale. A Vyshhorod le finestre di un grattacielo sono state danneggiate. Nel distretto di Boryspil sono stati danneggiati impianti di produzione e due auto. Nel distretto di Bucha è scoppiato un incendio in un cantiere edile. Nel distretto di Obukhiv i locali di un'azienda municipale in una delle comunità sono stati danneggiati. I militari ricordano che l'allerta rimane in vigore e l'Amministrazione Militare Regionale di Kiev chiede a tutti di rimanere in luoghi sicuri.