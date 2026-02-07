Danneggiati cavi vicino a Bologna, circolazione dei treni rallentata

BOLOGNA, 07 FEB - La circolazione ferroviaria nel nodo di Bologna Centrale è fortemente rallentata per un danneggiamento ad alcuni cavi avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 in un punto - in superficie - che collega la Bologna-Venezia con la stazione sotterranea AV di Bologna. A quanto appreso, i tecnici intervenuti dopo la segnalazione della sala operativa bolognese - con la sospensione temporanea per circa 45 minuti dei treni - hanno rilevato un danneggiamento che non sarebbe riconducibile a un guasto accidentale. Per poter permettere ai tecnici di operare, tutti i treni AV a Bologna al momento passano e fermano sui binari di superficie con ripercussioni sul traffico. Si registrano ritardi e rallentamenti per Av, Intercity e Regionali, e possibili limitazioni o cancellazioni per i Regionali. I treni del mattino della Bologna-Venezia hanno subito modifiche di percorso.