Danneggiate le auto dei volontari al pranzo di solidarietà a Bologna

BOLOGNA, 25 DIC - Mentre al Battiferro di Bologna, la sede storica delle Cucine popolari fondate da Roberto Morgantini per dare un pasto a chi è in difficoltà, era in corso il pranzo di Natale per chi è solo, alcune persone, che erano state allontanate dalle cucine per reiterati atti di violenza, si sono sfogate con le macchine di quei volontari che stavano trascorrendo il Natale ad aiutare le persone più in difficoltà. Le Cucine popolari hanno denunciato il fatto ai carabinieri. Più che l'entità del danno in sé, rimane l'amarezza per il gesto. "Dobbiamo - dice Morgantini - tutelare la sicurezza degli ospiti e dei volontari che ogni giorno si impegnano per creare uno spazio di inclusione e supporto nel quartiere e non possiamo derubricare a bravata un atto intimidatorio che ci colpisce al cuore. Ma non vogliamo rassegnarci alla paura e sentirci bersaglio di chi non accetta che anche nell'accoglienza devono esistere regole e rispetto reciproco. Cucine Popolari si rimboccherà le maniche, e domani come tutti i giorni riaprirà i battenti per offrire un pasto caldo ai tanti bolognesi che non lo hanno".