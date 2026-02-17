Giornale di Brescia
Danneggiata la statua dell'elefantino del Bernini a Roma, 'indegno sfregio'

ROMA, 17 FEB - Spezzata una zanna dell'elefantino in marmo alla base dell'obelisco in piazza della Minerva, al centro di Roma. L'allarme è scattato ieri sera quando con una segnalazione alla sovrintendenza comunale. Sul posto la polizia locale che ha recuperato la parte caduta a terra della scultura del Bernini e avviato indagini. Gli agenti del I Gruppo Trevi vaglieranno le registrazioni delle telecamere di zona per accertare quando è accaduto e stabilire se si sia trattato di un danneggiamento volontario o se la statua si sia danneggiata per l'usura peggiorata anche dal maltempo. "È inammissibile che ancora una volta il patrimonio artistico e culturale della Nazione debba subire un danno così grave. A pochi giorni dalla inaugurazione della grande mostra su Gian Lorenzo Bernini alla Galleria di Arte Antica di Palazzo Barberini, a essere preso di mira è il suo Elefantino in Piazza della Minerva", afferma il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. "Il Ministero della Cultura, attraverso la Soprintendenza Speciale di Roma deputata all'alta sorveglianza sui beni artistici - prosegue -, darà il proprio contributo alla Sovrintendenza Capitolina, da cui dipende il monumento, per il ripristino della scultura: uno dei simboli più significativi della Capitale, colpito da un assurdo atto di barbarie".

