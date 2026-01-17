Danneggiata l' auto dell'ex commissario capo del pool 'Unabomber'

MANIAGO, 17 GEN - Atto intimidatorio nei confronti di Fabio Zocco, ex poliziotto della squadra mobile di Venezia e già capo del pool che indagò su Unabomber. Come riferisce Il Gazzettino, giovedì mattina l'uomo ha trovato la propria Opel Astra danneggiata nel parcheggio del cimitero di Maniago, dove aveva partecipato al funerale della madre di un collega. Le fiancate rigate, le gomme squarciate e il cofano rovinato dall'olio dei freni: un'azione mirata, dal momento che nessun'altra auto risulta danneggiata. "È chiaro che si tratta di qualcosa indirizzato a me, non di vandalismo", ha spiegato Zocco, che ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione locale, invitando eventuali testimoni a farsi avanti. Agli investigatori interessa capire se si tratti dell'azione di uno stalker o di qualcuno che lo abbia seguito fino in Friuli, sapendo della sua presenza. Il timore è che non si tratti di un episodio isolato, anche alla luce del profilo dell'ex commissario capo: 36 anni di carriera, decine di inchieste di primo piano, dalle indagini sul delitto Biagi alle operazioni contro la banda Maniero e il clan dei mestrini. "Non credo sia collegato ai casi più noti - ha aggiunto - ma voglio capire chi possa avercela con me".