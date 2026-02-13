Danneggiano un monumento nel Foggiano, denunciati 5 minorenni

FOGGIA, 13 FEB - Cinque minorenni tra i 15 e i 17 anni sono stati identificati e denunciati per aver danneggiato il 'concertino', un monumento storico e musicale al centro della villa comunale (parco della Rimembranza) di Lucera (Foggia). Il danneggiamento è avvenuto la sera del 18 gennaio. I ragazzi sono stati rintracciati dalla polizia locale e dai carabinieri anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblica. A quanto si apprende ai genitori sarà chiesto di pagare per il ripristino dell'opera. "L'episodio ha suscitato profonda amarezza nella comunità - scrivono dal comando della polizia locale - colpita nel cuore da un gesto che ha interessato un'opera simbolica per i cittadini lucerini, punto di aggregazione all'interno della villa comunale. Tuttavia, l'efficacia dell'azione investigativa rappresenta un segnale chiaro: la collaborazione tra istituzioni, scuola e forze dell'ordine, unita all'impiego di strumenti tecnologici adeguati, costituisce un presidio concreto di tutela del patrimonio pubblico".