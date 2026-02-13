Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Danneggiano un monumento nel Foggiano, denunciati 5 minorenni

AA

FOGGIA, 13 FEB - Cinque minorenni tra i 15 e i 17 anni sono stati identificati e denunciati per aver danneggiato il 'concertino', un monumento storico e musicale al centro della villa comunale (parco della Rimembranza) di Lucera (Foggia). Il danneggiamento è avvenuto la sera del 18 gennaio. I ragazzi sono stati rintracciati dalla polizia locale e dai carabinieri anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblica. A quanto si apprende ai genitori sarà chiesto di pagare per il ripristino dell'opera. "L'episodio ha suscitato profonda amarezza nella comunità - scrivono dal comando della polizia locale - colpita nel cuore da un gesto che ha interessato un'opera simbolica per i cittadini lucerini, punto di aggregazione all'interno della villa comunale. Tuttavia, l'efficacia dell'azione investigativa rappresenta un segnale chiaro: la collaborazione tra istituzioni, scuola e forze dell'ordine, unita all'impiego di strumenti tecnologici adeguati, costituisce un presidio concreto di tutela del patrimonio pubblico".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FOGGIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario