Danneggiamenti e imbrattamenti, a Bologna prosciolti 16 anarchici

BOLOGNA, 10 APR - Sono stati tutti prosciolti dal Gup del Tribunale di Bologna, Letizio Magliaro, i 16 attivisti anarchici accusati, a vario titolo, di una serie di reati come manifestazione non autorizzata, danneggiamento aggravato, imbrattamento, accensioni pericolose, porto di oggetti atti ad offendere e violenza privata. La Procura, con il pm Stefano Dambruoso, aveva chiesto il rinvio a giudizio per tutti e 16, ma il giudice ha deciso diversamente assolvendoli nel merito, con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto". I reati che gli venivano contestati, dopo le indagini della Digos, riguardavano una manifestazione non autorizzata del 19 gennaio 2023, in solidarietà ad Alfredo Cospito, leader della Fai che all'epoca era in sciopero della fame per protestare contro il regime del 41 bis. Quel giorno un centinaio di anarchici, alcuni con caschi e bastoni, avevano sfilato in centro e durante il tragitto erano stati imbrattati i muri con scritte e graffiti, inoltre vennero danneggiate le vetrate di due banche. Una delle imputate, poi assolta, era accusata anche di contraffazione, diffamazione e diffusione di notizie false, per aver affisso all'esterno di alcune edicole e in altre parti della città, delle finte locandine che riportavano l'intestazione e il logo di Qn-Carlino: locandine diffamatorie che attaccavano il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il sistema del carcere duro. I 16 erano assistiti dagli avvocati Ettore Grenci, Daria Mosini, e Mattia Maso.