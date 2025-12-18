Danneggia il presepe del palazzo comunale della Loggia a Brescia, arrestato

BRESCIA, 18 DIC - Attacco al presepe allestito sotto il porticato del palazzo comunale della Loggia a Brescia, nel cuore della città, dove nel tardo pomeriggio di oggi un uomo ha danneggiato una delle statue dell'allestimento natalizio. A essere colpita è stata la figura di un pastore, rimasta lesionata a un braccio. L'uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia locale con l'aiuto di alcuni passanti. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, l'uomo avrebbe tentato di proseguire l'azione vandalica prima dell'intervento. Durante il blocco si sono verificati momenti di tensione e gli agenti sarebbero stati aggrediti. L'autore del gesto è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Le forze dell'ordine stanno verificando le circostanze dell'accaduto, comprese alcune frasi pronunciate durante l'episodio, attualmente al vaglio degli inquirenti. In particolare, secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe inneggiato ad Allah.