Danimarca, Usa invitati alle esercitazioni in Groenlandia

(ANSA-AFP) - NUUK (GODTHÅB), 16 GEN - Gli Stati Uniti sono stati invitati a partecipare a esercitazioni militari in Groenlandia: lo ha detto il capo del Comando artico danese, il generale Soren Andersen. Le esercitazioni in questione "hanno a che fare con la Russia" e "a ciò che sta accadendo in Ucraina": ha precisato il generale. "Quando la guerra in Ucraina sarà finita, speriamo con un esito favorevole per l'Ucraina, riteniamo che la Russia ridistribuirà le risorse che sta attualmente utilizzando in Ucraina verso altri teatri operativi, compreso l'Artico". Andersen ha aggiunto di non aver mai visto "nessuna nave da combattimento russa o cinese nella regione" nei suoi due anni e mezzo di incarico. "Naturalmente — ha poi detto il generale danese — gli Stati Uniti in quanto membri della Nato sono invitati qui". (ANSA-AFP).

