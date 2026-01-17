Danimarca, 'sorpresi dai dazi di Trump per la Groenlandia'

COPENAGHEN, 17 GEN - La minaccia del presidente Usa Donald Trump di imporre dazi alle nazioni europee che non gli permetteranno di acquisire la Groenlandia "arriva come una sorpresa", ha detto il ministro degli Esteri danese, Lars Lokke Rasmussen, in una dichiarazione inviata all'Afp. "Lo scopo della maggiore presenza militare in Groenlandia, a cui fa riferimento il presidente, è proprio quello di migliorare la sicurezza nell'Artico", ha detto Rasmussen. "Siamo in stretto contatto con la Commissione Europea e gli altri nostri partner sulla questione", ha aggiunto. Pochi giorni fa Rasmussen ha partecipato a colloqui alla Casa Bianca sulla Groenlandia.