Danimarca, Socialdemocratici in testa ma in calo e senza maggioranza

BRUXELLES, 24 MAR - Risultato negativo per i due principali candidati alle elezioni in Danimarca, stando ai primi exit poll diffusi dall'emittente pubblica Dr. La premier uscente Mette Frederiksen e i Socialdemocratici si sarebbero piazzati al 19,2% registrando - secondo Dr - il peggior risultato dal 1901. I liberali di Venstre, guidati dal ministro della Difesa uscente Troels Lund Poulsen, non avrebbero raggiunto il 10%, incassando il peggior risultato di sempre. A questo punto, per il futuro governo, potrebbe diventare decisivo il partito dei Moderati guidato dal ministro degli Esteri Lars Lokke Rasmussen, che si attesterebbe poco sopra l'8%.