Danimarca, 'positivo che Trump non voglia usare forza ma le sue mire restano'

COPENAGHEN, 21 GEN - Il ministro degli Esteri danese Lars L›kke Rasmussen ha dichiarato che il desiderio di Donald Trump di impadronirsi della Groenlandia è rimasto "intatto", ma ha accolto con favore le sue dichiarazioni secondo cui non userà la forza per raggiungere questo obiettivo. "Ciò che emerge chiaramente da questo discorso è che l'ambizione del presidente rimane intatta", ha dichiarato ai giornalisti, nella prima reazione danese al discorso del tycoon a Davos. "È certamente positivo - preso in modo isolato - che abbia detto 'non useremo la forza militare'; dobbiamo ovviamente tenerne conto, ma ciò non fa scomparire il problema", ha aggiunto.