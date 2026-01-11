Giornale di Brescia
Italia e Estero

Danimarca, 'la prossima settimana confronto con Rubio sulla Groenlandia'

AA

BRUXELLES, 11 GEN - Il ministro degli Esteri danese, Lars Lokke Rasmussen, incontrerà la prossima settimana il segretario di Stato americano, Marco Rubio, per un confronto sulla Groenlandia. Lo ha confermato la premier danese Mette Frederiksen durante una conferenza del suo partito, secondo quanto riporta l'agenzia danese Ritzau. "Siamo a un bivio", ha aggiunto.

Argomenti
BRUXELLES

