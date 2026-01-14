Danimarca, inaccettabile non rispettare l'integrità della Groenlandia

WASHINGTON, 14 GEN - "E' inaccettabile non rispettare l'integrità del territorio della Groenlandia". Lo ha detto il ministro degli Esteri danese, Lars L›kke Rasmussen, in una conferenza stampa a Washington. "Le nostre posizioni continuano a divergere", ha aggiunto il ministro descrivendo il colloquio con gli Stati Uniti "franco, ma costruttivo". Si è discusso di "come garantire la sicurezza a lungo termine in Groenlandia", ha detto ancora.