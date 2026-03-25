Danimarca, Frederiksen 'pronta ad assumere' di nuovo il ruolo di premier

COPENAGHEN, 25 MAR - La socialdemocratica Mette Frederiksen si è dichiarata "pronta ad assumere" nuovamente il ruolo di primo ministro all'indomani delle elezioni parlamentari che hanno visto il blocco di sinistra prevalere ma senza ottenere la maggioranza. "Sono sempre pronta ad assumermi le responsabilità di primo ministro della Danimarca per i prossimi quattro anni", ha detto Mette Frederiksen mentre il suo partito registra i risultati peggiori dal 1903. "Ci aspettavamo un calo, perché è normale quando ci si presenta per la terza volta", ha ammesso Frederiksen, che guida il governo dal 2019. "Naturalmente - ha aggiunto - mi dispiace non aver ottenuto più voti".