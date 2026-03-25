Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Danimarca, Frederiksen 'pronta ad assumere' di nuovo il ruolo di premier

AA

COPENAGHEN, 25 MAR - La socialdemocratica Mette Frederiksen si è dichiarata "pronta ad assumere" nuovamente il ruolo di primo ministro all'indomani delle elezioni parlamentari che hanno visto il blocco di sinistra prevalere ma senza ottenere la maggioranza. "Sono sempre pronta ad assumermi le responsabilità di primo ministro della Danimarca per i prossimi quattro anni", ha detto Mette Frederiksen mentre il suo partito registra i risultati peggiori dal 1903. "Ci aspettavamo un calo, perché è normale quando ci si presenta per la terza volta", ha ammesso Frederiksen, che guida il governo dal 2019. "Naturalmente - ha aggiunto - mi dispiace non aver ottenuto più voti".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
COPENAGHEN

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario