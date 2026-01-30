Danimarca, espulsione stranieri condannati ad almeno un anno di carcere

Giornale di Brescia
(ANSA-AFP) - COPENAGHEN, 30 GEN - La Danimarca espellerà i cittadini non danesi che hanno scontato pene detentive di un anno o più per reati gravi. Lo ha annunciato il governo, presentando nuove misure per inasprire la sua politica sull'immigrazione. "I criminali stranieri condannati ad almeno un anno di carcere per reati gravi, come aggressione aggravata e stupro, dovrebbero, in linea di principio, essere espulsi", ha affermato il Ministero dell'Immigrazione. Secondo le normative vigenti, le espulsioni non sono automatiche, in conformità con le convenzioni internazionali che tutelano il diritto alla vita privata e familiare e contro i trattamenti disumani. (ANSA-AFP).

