Dall'Ue 63,2 milioni per l'IA in sanità e sicurezza online

BRUXELLES, 21 APR - La Commissione europea ha pubblicato oggi sette bandi del programma Europa digitale per un valore di 63,2 milioni di euro a sostegno dell'intelligenza artificiale (IA) nei settori della sanità e della sicurezza online. Parte dei finanziamenti servirà anche a promuovere l'adozione e la diffusione di tecnologie digitali trasformative in tutta Europa. Dell'importo totale, spiega l'esecutivo comunitario in una nota, 9 milioni di euro saranno destinati allo screening di immagini basato sull'IA nei centri medici, un settore con un enorme potenziale per migliorare la prevenzione e la diagnosi di tumori e malattie cardiovascolari. Un altro bando, del valore di 24 milioni di euro, sosterrà i servizi e i sistemi di sanità digitale nell'ambito dello Spazio europeo dei dati sanitari, garantendo benefici sanitari ai cittadini. Per promuovere ulteriormente il benessere digitale e la protezione dei bambini in tutta l'Ue, il bando sosterrà la copertura geografica completa della rete dei centri per un Internet più sicuro. Un bando del valore di 12,5 milioni di euro finanzierà corsi di formazione per competenze digitali avanzate in tutta l'Unione, mentre 8,5 milioni di euro sono stanziati per soluzioni digitali innovative volte a facilitare la conformità alle norme dell'Ue. Sei milioni di euro serviranno a dare impulso alla ricerca sull'integrità delle informazioni online in tutta l'Ue, un milione di euro sarà stanziato per istituire un centro di supporto Edic, mentre un bando da 1,8 milioni di euro sosterrà le attività di diffusione e valorizzazione del programma Europa digitale. Il termine per la presentazione delle candidature scade il 1° ottobre 2026.