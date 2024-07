Dall'Ue 10,5 milioni alla Colombia contro la deforestazione

BOGOTÀ, 09 LUG - L'Unione europea ha annunciato un finanziamento da 10,5 milioni di euro alla Colombia per combattere la deforestazione e il cambiamento climatico. "Questo nuovo sostegno al bilancio sosterrà gli sforzi della Colombia per frenare la deforestazione, rafforzare il ripristino e la conservazione delle foreste, a beneficio delle comunità che le abitano, e attuare la legge sui crimini ambientali per consegnare alla giustizia i grandi finanziatori della deforestazione", ha dichiarato l'ambasciatore dell'Ue in Colombia, Gilles Bertrand. I fondi stanziati per Bogotà, che nei giorni scorsi ha annunciato di aver attuato la più grande riduzione dei livelli di deforestazione in 23 anni, saranno utilizzati, tra l'altro, per rafforzare la lotta contro i crimini ambientali, promuovere la conservazione e favorire uno sviluppo rurale inclusivo e sostenibile.