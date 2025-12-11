Dall'Italia macchinari sanitari per i bambini dell'ospedale pediatrico di Odessa

ROMA, 11 DIC - Incubatori, ventilatori polmonari, sistemi di rianimazione, monitor multi parametrici, ecografi stazionari e portatili, mammografi per le diagnosi precoci di patologie oncologiche per i bambini di Odessa, ma anche formazione professionale nel settore pediatrico. Ha preso avvio oggi il progetto finanziato dalla dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) e implementato dall'Agenzia Industrie Difesa (Aid) tramite l'Istituto Farmaceutico di Firenze per conto dell'ospedale pediatrico di Odessa alla presenza del first deputy head della Regione di Odessa Oleksandr Kharchenko, del Direttore Aics-Ua, Pietro Pipi, e della direttrice Generale di Aid, Fiammetta Salmoni. "Questo progetto ci renderà orgogliosi per il futuro dei nostri figli", ha detto Kharchenko. Salmoni ha sottolineato: "Siamo orgogliosi di poter supportare l'Ucraina anche con progetti umanitari di fondamentale importanza come questo". Infine il Pipi ha aggiunto: "La collaborazione tra due Agenzie del governo italiano sono una eccellenza riconosciuta dai nostri partner".