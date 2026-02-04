Giornale di Brescia
'Dalla parte di chi manifesta', presidio a Cagliari per proteste in Iran

CAGLIARI, 04 FEB - La Sardegna dalla parte del popolo iraniano che sta manifestando in piazza da settimane. Sabato 7 febbraio in Piazza Garibaldi a Cagliari si terrà il presidio "Dalla parte di chi manifesta - In Iran protestare non è un crimine", promosso da Associazione Tonino Pascali - Sardegna Radicale insieme ad Amnesty International, Il Manifesto Sardo, UAAR Cagliari, Gioventù Federalista Europea (GFE) e Movimento Federalista Europeo (MFE) Cagliari. Hanno aderito alla manifestazione anche Partito Democratico, Italia Viva, Europa Verde, Sinistra Italiana, Progressisti, ORA!. Azione e ulteriori realtà politiche e associative. "Negli ultimi mesi, in Iran sono esplose proteste diffuse contro gravi violazioni dei diritti umani e l'aggravarsi di condizioni economiche e sociali - spiegano in un comunicato gli organizzatori - Secondo fonti indipendenti, l'uso di forza letale da parte delle forze di sicurezza ha causato migliaia di vittime e feriti, mentre centinaia di migliaia di persone sono state arbitrariamente arrestate. Amnesty International e altre organizzazioni internazionali per i diritti umani denunciano un quadro di repressione indiscriminata, che include: spari su manifestanti pacifici; arresti di operatori sanitari, giornalisti e difensori dei diritti umani; detenuti esposti a torture, maltrattamenti e detenzione in condizioni inumane; blackout delle comunicazioni e pesanti restrizioni all'informazione". Con il presidio le organizzazioni promotrici vogliono esprimere "solidarietà alle persone che in Iran esercitano pacificamente il diritto di manifestare", e chiedere "l'immediata cessazione della violenza, degli arresti arbitrari e delle violazioni dei diritti umani", oltre a "sollecitare la liberazione delle persone detenute per aver manifestato pacificamente e richiamare la comunità internazionale a monitorare e intervenire per proteggere i diritti civili e politici nel paese".

