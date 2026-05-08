Dalla città di Casale Monferrato a Rubio i documenti sugli avi piemontesi

CASALE MONFERRATO, 08 MAG - Sono state le ricerche svolte sul territorio di Casale Monferrato (Alessandria) a portare alla luce le radici piemontesi del segretario di stato americano Marco Rubio. Oggi, all'incontro a Roma, erano presenti anche il sindaco, Emanuele Capra, insieme al governatore Alberto Cirio e all'assessore regionale Federico Riboldi, già primo cittadino casalese. A Rubio è stata consegnata la documentazione storica sui suoi antenati, prodotta dall'archivista Manuela Alotto in collaborazione con la diocesi di Casale dopo ricerche svolti negli archivi ecclesiastici e locali. Casale, inoltre, ha omaggiato Rubio di alcune eccellenze enogastronomiche e culturali monferrine: Olio d'oliva di Olivola, Vini Grignolino e Barbera, Biscotti Krumiri, oltre a una recente pubblicazione dedicata allo scultore Leonardo Bistolfi e a un volume sull'Accademia Filarmonica. "Le ricerche svolte negli ultimi mesi - sottolinea, in una nota inviata dal Comune, il sindaco Emanuele Capra - hanno permesso di ricostruire e documentare un legame storico con il nostro territorio che, oggi, abbiamo avuto l'onore di condividere personalmente. Attraverso la consegna della documentazione e di alcune espressioni delle nostre eccellenze abbiamo voluto testimoniare l'attenzione e la considerazione della comunità verso il Segretario Rubio e le sue origini casalesi".